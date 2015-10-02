Российские бомбардировщики уничтожили пункт управления "Исламского государства" в Сирии
Авиационная группа воздушно-космических сил России в ходе операции в Сирии уничтожила пункт управления боевиков «Исламского государства».
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенко, передает РИА «Новости».
По его словам, за день было совершено 14 вылетов самолетов Су-34, Су-24М и Су-25.
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«В течение дня российская авиационная группа продолжала нанесение точечных авиационных ударов по объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. С авиабазы «Хмеймим» совершено 14 вылетов самолетов Су-34, Су-24М и Су-25, в ходе которых было нанесено шесть ударов по объектам террористической группировки ИГИЛ», - заявил генерал.
Пункт управления вооруженных формирований ИГ был разрушен в районе населенного пункта Хан-Шейхун, провинция Идлиб.