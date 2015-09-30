В сети появилось видео последствий ударов российской авиации по провинции Хомс в Сирии
17:27, 30 сентября 2015Мир
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В сети появились видео, запечатлившие последствия ударов российской авиации по провинции Хомс в Сирии.
Скриншот видео
Напомним, журналисты с места событий сообщали о десятках погибших.
Видео не рекомендуется к просмотру детям и людям со слабыми нервами
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Видео не рекомендуется к просмотру детям и людям со слабыми нервами
Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.
Сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.
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