Премьер Италии: отменять санкции против России не время

Об этом заявил премьер-министр Италии Маттео Ренци в интервью Bloomberg, передает "ЕвроПравда". По его словам, западным лидерам, если они хотят закончить войну в Сирии, стоит принять ведущую роль России в мире. По мнению главы итальянского правительства роль России является "абсолютно ключевой".

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"Россия является великой страной, с великой историей и большим будущим. Представлять будущее без России – это большая ошибка", - отметил Маттео Ренци.

В то же время он воздержался от предложений ослабить санкции в качестве примирительного жеста в сторону Владимира Путина.

"Мы должны сохранить суверенитет Украины, ее идентичность и границы. И по этой причине правильно продолжить санкции против Путина", - заявил Маттео Ренци.

При этом, по его словам, санкции помогают в соблюдении минских соглашений. "Все стороны должны соблюдать минские протоколы", - подчеркнул он.