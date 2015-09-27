Меркель предложила провести масштабные реформы в ВОЗ

06:00, 27 сентября 2015
Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе Генеральной Ассамблеи ООН выступила с предложением провести реформы во Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

REUTERS

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

По информации агентства, данная инициатива должна предотвратить повторение эпидемий таких заболеваний, как лихорадка Эбола, за счет заблаговременного информирования о вспышке заболеваний на мировом уровне.

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Представители Норвегии и Ганы поддержали инициативу, сообщает агентство. Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг положительно оценила предложение Меркель, отметив, что вскоре может начаться новая эпидемия.

Как сообщал УНИАН ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пришло время реформировать Совет Безопасности ООН, который должен отображать реальное распределение власти в мире в 21-м веке.

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