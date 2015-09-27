В Германии заявили, что не намерены отменять санкции против России

Об этом в субботу, 26 сентября, заявил глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер в интервью еженедельнику Tagesspiegel am Sonntag, передает Deutsche Welle.

Таким образом он прокомментировал заявление вице-канцлера ФРГ Зигмара Габриэля, который накануне предложил отменить санкции из-за важной роли Москвы в урегулировании кризиса в Сирии.

По словам Альтмайера, роль Путина действительно важна. "Но это не означает, что мы изменим позицию по украинскому вопросу. Мы не поддадимся на шантаж", - сказал немецкий политик.

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Ранее предложение вице-канцлера раскритиковала депутат бундестага от оппозиционной партии "Союз-90"/"Зеленые" Марилуизе Бек. Она назвала это заявление "политически неразумным", сказав, что призыв Габриэля способен вызвать серьезное беспокойство у государств, расположенных между Берлином и Москвой.

Как сообщал УНИАН ранее, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль высказался за улучшение отношений с Россией. По его словам, конфликт в Украине не должен определять отношения между Германией и РФ.