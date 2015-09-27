Президент Беларуси посетит США с рабочим визитом

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что Лукашенко примет участие в мероприятиях саммита ООН по устойчивому развитию, по итогам которого будет принята международная повестка дня в области развития на период после 2015 года. Также он выступит на пленарном заседании Саммита с изложением национальной позиции Республики Беларусь в данной сфере.

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Президент Беларуси также "выступит в рамках общеполитической дискуссии на юбилейной, 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где представит подходы Беларуси к решению наиболее актуальных и острых международных проблем современности", - говорится в сообщении.

Графиком пребывания Президента в США предусмотрен ряд двусторонних встреч с лидерами других государств мира, а также с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раад аль Хусейном.

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Ранее УНИАН сообщал, что Евросоюз может приостановить введенные санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко. Речь идет о возможности приостановки запрета на выдачу виз и замораживание активов, введенных в отношении почти 200 человек в связи с нарушением прав, в том числе после выборов 2004 года, результаты которых были оспорены.