В мечети Мекки Аль-Харам, где упал кран, работают 68 бригад спасателей

Об этом сообщила Саудовская организация Красного полумесяца, передают РИА Новости.

Команды спасателей и медиков прибыли к мечети не только из Мекки и ее окрестностей, но и из городов Джидда и Таиф.

Согласно сообщению управления по делам двух святынь, инцидент случился почти сразу, как закончилась послеполуденная молитва. Кран упал в месте прохождения паломников по двору мечети.

Согласно предварительному расследованию, причиной обрушения башенного крана, который пробил крышу и упал во двор мечети Аль-Харам в момент нахождения там сотен паломников, которые участвовали в главных обрядах хаджа на территории мечети, стали сильные порывы ветра.

Ранее УНИАН сообщал, что на самую большую мечеть Мекки и мира упал строительный кран. По предварительным данным, кран упал из-за сильного ветра и осадков.

По последним данным, количество погибших в результате обрушения крана на мечеть Аль-Харам в Мекке увеличилось до 87 человек.