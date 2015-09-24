Адвокат назвал дату суда над задержанными на Донбассе российскими спецназовцами

Об этом сообщила их адвокат Оксана Соколовская в Facebook.

«Исходя из информации, полученной мной только что от помощника судьи Голосеевского суда г.Киева, подготовительное заседание состоится 29 сентября 2015 года в 09.00, кабинет 39. Я глубоко убеждена, что будет возврат обвинительного акта, но тем не менее, как и обещала, уведомляю о первом заседании по делу Ерофеева и Александрова!!!», - написала адвокат.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое россиян будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.

Он подчеркнул, что эти российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины.

«Это организация и участие и осуществление агрессивной войны, военного конфликта против Украины, перемещение вне таможенного контроля Украины оружия и боеприпасов, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного действующим законом разрешения, содействие деятельности террористической организации и совершению террористического акта, что привело к гибели военнослужащих Вооруженных сил Украины и другим тяжким последствиям», - сообщил главный военный прокурор.

Он также добавил, прокуратура будет просить суд о максимальной санкции для российских спецназовцев.