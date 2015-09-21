Меркель и Олланд выступят с совместным обращением в Европарламенте

Об этом говорится в заявлении президента Европарламента Мартина Шульца, размещенном на его странице в "Tвиттере", передает "ЕвроПравда". "7 октября канцлер Меркель и президент Олланд выступят с совместным обращением во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге по приглашению президента Шульца", - говорится в сообщении.

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По словам Мартина Шульца, последнее подобное обращение канцлера Гельмута Коля и президента Франсуа Миттерана состоялось в 1989 году.

"Это исторический визит в исторически сложные времена. ЕС столкнулся с чрезвычайными трудностями и требует высокой преданности от своих лидеров", - отметил президент Европарламента.

"То, что такая преданность будет продемонстрирована перед демократически избранными представителями Европы - важный сигнал", - отметил Мартин Шульц.

Напомним, 23 сентября должен состояться саммит ЕС, на котором лидеры будут говорить о путях решения миграционного кризиса. При этом ряд центральноевропейских стран выступают против схемы распределения 120 тыс. мигрантов.