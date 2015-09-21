Россия готовится поставить Сирии 12 истребителей - СМИ

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отмечается, в графике «Рособоронэкспорта» значится поставка Сирии в 20016-2017 годах 12 истребителей МиГ-29М/М2. Между тем, первая партия учебно-боевых самолетов Як-130 уже готова в отправке.

В сообщении также говорится, что в 2010-2011 годах Сирия получила два дивизиона береговых ракетных комплексов К-300П «Бастион-П».

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Между тем отмечается, что все нынешние поставки осуществляются во исполнение ранее заключенных контрактов, а техника будет использоваться исключительно для борьбы с терроризмом и для охраны границ Сирии.

Накануне Россия заявила о готовности направить в ближневосточную страну военный контингент.

По данным Пентагона, министры обороны США и России Эштон Картер и Сергей Шойгупровели "конструктивную беседу" по ситуации в Сирии. Стороны выразили готовность поддерживать контакты в областях, "где взгляды США и России совпадают и расходятся".

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Глава Пентагона заявил, что победа над боевиками "Исламского государства" в Сирии является приоритетом, однако эта цель должна сопровождаться усилиями, направленными на политическую трансформацию в Дамаске. Для США этот политический аспект означает уход президента Сирии Башара Асада, в США считают, что администрация Асада поддерживает "Исламское государство".

Россия, в свою очередь, является одним из самых верных союзников Асада. Москва уже направила 200 морских пехотинцев и других военных в Сирию, а также военных советников, танки, вертолеты и другую технику. Москва также доставила в Сирию модульные дома, в которых могут разместиться до 2 тыс. солдат.