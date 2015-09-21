Вышеградская четверка и Люксембург проведут переговоры по ситуации с беженцами

Об этом сообщила журналистам в воскресенье пресс-секретарь чешского МИД Михаэла Лагронова, передают РИА Новости.

"Главы дипведомств стран Вышеградской четверки в понедельник проведут внеочередные переговоры о ситуации с беженцами в Европе, во встрече примет участие их коллега из Люксембурга, который ныне председательствует в ЕС", — сказала Лагронова.

По словам Лагроновой, встреча министров будет носить рабочий, координационный характер, по ее итогам не будет приниматься совместная декларация.

Читайте такжеОлланд: ни одна европейская страна не может уклониться от приема беженцев

Ранее УНИАН сообщал, что главы правительств Польши, Чехии, Словакии и Венгрии на саммите "Вышеградской четверки" в Праге в пятницу, 4 сентября, высказались против введения в ЕС обязательных квот на беженцев.

Также, министры иностранных дел Вышеградской группы не согласны с намерениями Еврокомиссии распределить в странах ЕС 120 тысяч беженцев.