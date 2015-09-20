Парад непризнанных: Захарченко и Плотницкий посетят Южную Осетию

Главари так называемых самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий посетят Южную Осетию в честь празднования 25-летия непризнанной республики, сообщает Газета.ru.

Кроме того, торжественные мероприятия в Цхинвале 20 сентября посетит "руководство" непризнанной Абхазии и чиновники из России, в том числе глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

По словам Ганы Яновской, пресс-секретаря "президента" непризнанной Южной Осетии, это первый официальный визит главарей самопровозглашенных республик в Цхинвал.

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Ранее сообщалось, что на поддержку непризнанных государств Россия тратит до 5 миллиардов долларов в год.