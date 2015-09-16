Сербия не может справиться с тысячами заблокированных на границе с Венгрией мигрантов

Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич после переговоров с чешским коллегой Любомиром Заоралеком в Праге, сообщает радио "Свобода".

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"Идея о возвращении всех мигрантов в Сербию вместе с теми, что движутся из Греции и Македонии, является неприемлемой, потому что тогда мы станем центром для прибывших", – сказал Ивица Дачич.

Он заявил, что Сербия не может оставаться наедине с проблемой беженцев.

По словам Ивици Дачича, из 140 тыс. мигрантов, которые пересекли Сербию, только 550 подали ходатайство об убежище в этой стране. "Все остальные хотели бы продолжить движение в Западную Европу", - сказал он.

Накануне власти Венгрии заявили, что мигранты, чьи ходатайства о предоставлении убежища она отвергает, будут возвращены в Сербию. Южную границу с Сербией власти Венгрии 15 сентября перекрыли колючей проволокой.