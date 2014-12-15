Умер один из основных критиков Путина в команде Меркель

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Spiegel.Как отмечает немецкое издание, Андреас Шокенхофф, как ни один другой представитель ХДС (партия Ангелы Меркель), критиковал политику российского президента.

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С каждым годом его критика в адрес Владимира Путина становилась все острее, что вызвало особое недовольство в Кремле.

В частности, Андреас Шокенхофф настаивал на внедрении политики санкций в отношении Москвы в ответ на ее агрессию в Украине. Андреас Шокенхофф утверждал, что Владимир Путин отступит лишь тогда, когда цена за агрессию для него станет "слишком высокой".

Руководитель политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев выразил соболезнования в связи со смертью Андреаса Шокенхоффа на своей странице в "Твиттере". "Печальные новости из Германии. Умер Андреас Шокенхофф. Международный политик, настоящий друг Украины", - написал он.