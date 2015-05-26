В РПЦ сравнили советскую власть с Гитлером, но только ради борьбы с абортами

Об этом на слушаниях в Общественной палате РФ заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов). Видеозапись выступления выложена на сайте ОП, пишет Лента.ру.

«Если сравнить что сделала советская власть с нашим народом и деяния Гитлера, то Гитлер - отдыхает. Его усилия по уничтожению нашего народа вдвое отстают от наших отечественных, поменявших свое сознание людей, которые живут до сих пор», - считает протоиерей.

По мнению священнослужителя, октябрьский переворот 1917 года ставил своей целью ликвидацию института семьи - для этого коммунистическая партия заменила собой духовенство, а также был принят закон, легализующий аборты.

Читайте такжеПорошенко напомнил Европе об уроках аншлюса Австрии и оккупации Судет"Владимир Ильич Ленин принудил все сообщество медицинское принять аборт, как такое не только приемлемое но и желательное явление. И с тех пор мы впереди планеты всей. Для сравнения в Америке аборт был разрешен только в 1972 году. То есть 50 лет форы. За это время были уничтожены десятки миллионов людей", - заявил он.

Советский Союз был первой страной, легализовавшей аборты. В ноябре 1920 года было постановлением «Об охране здоровья женщины» провозглашалось, что аборты должны быть бесплатными и носить свободный характер. Согласно официальной статистике, легализация значительно уменьшила смертность женщин от абортов. В 1936 году проведение абортов было законодательно ограничено, что привело к повышению количества криминальных операций и самоабортов. В 1954 году преследование женщин за аборты было прекращено.

В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что Сталина нельзя сравнивать с Гитлером, поскольку "сталинский режим никогда не был направлен на уничтожение целых этнических групп", как нацистский.

В то же время историк Андрей Зубов считает, что сталинский режим осуществлял стратоцид - уничтожение социальных групп.