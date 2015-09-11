Белый дом точно не знает, чем будут заниматься военные РФ в Сирии
20:51, 11 сентября 2015Мир
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США не располагают точной информацией о том, чем занимаются российские военные в Сирии, но рассчитывают на конструктивный вклад РФ в борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ).
REUTERS
Об этом на регулярном брифинге сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, сообщает ТАСС.
"На данный момент сложно сказать точно, что они планируют делать", - сказал он, отметив, что именно с этим связана озабоченность Вашингтона.
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По словам Эрнеста, США "внимательно следят" за развитием событий.
Как сообщал УНИАН, ранее Пентагон засек в Сирии 7 транспортных самолетов РФ и "зеленых человечков"
Напомним, в минобороны Израиля заявили, что российские военные в Сирии будут строить военно-воздушную базу.
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