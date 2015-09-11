Белый дом точно не знает, чем будут заниматься военные РФ в Сирии

Об этом на регулярном брифинге сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, сообщает ТАСС.

"На данный момент сложно сказать точно, что они планируют делать", - сказал он, отметив, что именно с этим связана озабоченность Вашингтона.

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По словам Эрнеста, США "внимательно следят" за развитием событий.

Как сообщал УНИАН, ранее Пентагон засек в Сирии 7 транспортных самолетов РФ и "зеленых человечков"

Напомним, в минобороны Израиля заявили, что российские военные в Сирии будут строить военно-воздушную базу.