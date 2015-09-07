СМИ: Российская армия строит авиабазу в Сирии
На Западе Сирии Россия начала строительство военного городка, что может стать авиабазой.
Россия около сирийского города Латакии строит военный городок, рассчитанное на одновременное проживание тысячи военных. Оно может стать складом военного оборудования и базой для вылетов российской боевой авиации, пишет 9tv.co.il со ссылкой на The New York Times.
"Вероятно усиление российского военного присутствия в Сирии вызывает тревогу в США", - сказал госсекретарь Джон Керри в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Беседа состоялась по инициативе американской стороны, сообщили в пресс-службе Госдепа США.
Керри заявил, что увеличение российских войск в Сирии может спровоцировать эскалацию конфликта.
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Коалиция во главе с США ведет боевые действия на территории Сирии против террористической организации "Исламское государство" и сил, поддерживающих президента Башара Асада. В то же время Россия пытается помочь самому Ашару вернуть контроль над страной. В последнее время в СМИ и социальных сетях появляется информация о присутствии военнослужащих армии РФ на территории Сирии, которые пользуются техникой российского производства, включая боевые самолеты.