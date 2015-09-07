СМИ: Российская армия строит авиабазу в Сирии

Россия около сирийского города Латакии строит военный городок, рассчитанное на одновременное проживание тысячи военных. Оно может стать складом военного оборудования и базой для вылетов российской боевой авиации, пишет 9tv.co.il со ссылкой на The New York Times.

"Вероятно усиление российского военного присутствия в Сирии вызывает тревогу в США", - сказал госсекретарь Джон Керри в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны, сообщили в пресс-службе Госдепа США.

Керри заявил, что увеличение российских войск в Сирии может спровоцировать эскалацию конфликта.

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Коалиция во главе с США ведет боевые действия на территории Сирии против террористической организации "Исламское государство" и сил, поддерживающих президента Башара Асада. В то же время Россия пытается помочь самому Ашару вернуть контроль над страной. В последнее время в СМИ и социальных сетях появляется информация о присутствии военнослужащих армии РФ на территории Сирии, которые пользуются техникой российского производства, включая боевые самолеты.