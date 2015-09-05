Из Венгрии в Австрию прибыли тысячи нелегальных мигрантов

Более четырех тысяч нелегальных мигрантов сегодня утром прибыли в Австрию из Венгрии. В пятницу венгерские власти предоставили автобусы беженцам, которые последние дни находились на территории Венгрии. В тот же день несколько сот беженцев отправились с железнодорожного вокзала Келети в Будапеште пешком в сторону Австрии.

Ожидается, что в течение дня в Австрию прибудут еще несколько групп беженцев, пишет «Радио Свобода».

Австрийские власти заявили, что достигли договоренности с правительством Германии позволить мигрантам пересечь границу и отправиться дальше на запад.

Ранее Будапешт отказывался пропускать их через свою границу, настаивая на том, что, в соответствии с правилами ЕС, они обязаны зарегистрироваться.

В пятницу в Венгрии около 300 мигрантов вырвались из миграционного лагеря в городе Роске, около границы с Сербией, и скрылись, разделившись на небольшие группы.

Читайте такжеМеркель теряет рейтинг из-за политики в отношении мигрантов

С начала этого года более 140 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки прибыли в Венгрию через территорию Сербии. Будапешт начал строить стену высотой в 3,5 метра вдоль границы с Сербией в попытке остановить наплыв мигрантов.