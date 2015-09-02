США из-за российской агрессии восстанавливают военную базу в Германии

Об этом сообщил командующий сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Speigel.

В настоящее время на базе содержатся около 1200 транспортных средств и единиц военного оборудования, в том числе и 250 танков. Ранее США планировали передать базу Германии.

По словам Ходжеса, пока речь идет о временном решении, так как в будущем оружие будет храниться на базах в странах Балтии, Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии.

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Одной из причин расконсервации базы, по словам генерала, является нынешнее агрессивное поведение России.

"Вот почему США приняли решение активизировать свои склады для военной техники в Европе. Они позволят быстро действовать в случае необходимости. Кроме того, речь идет о сдерживании", - добавил Ходжес.

Во времена холодной войны в Европе находились до 300 тысяч американских военнослужащих, сейчас - 30 тысяч.

"Наша задача заключается в том, чтобы эти 30 тысяч чувствовали себя не хуже 300 тысяч", - сказал Ходжес, добавив, что этому будет способствовать возобновление эксплуатации базы "Казармы Коулмана".