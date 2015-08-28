Дуда назвал самый эффективный способ сдерживания российской агрессии

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Die Welt, передает "ЕвроПравда". В то же время, по его словам, такие санкции должны быть "эффективными".

"Эффективные санкции являются лучшим способом сдержать агрессивные действия. И мне жаль, что европейские политики не едины в этом отношении", - сказал Дуда.

Отвечая на вопрос, должен ли Запад поставлять оружие Украине, если РФ и дальше будет дестабилизировать ситуацию, предоставляя сепаратистам оружие и технику, президент Польши ответил: "Запад должен делать все, чтобы удержать Россию от таких действий".

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Кроме того, по его словам, Запад должен подготовиться ко времени, когда перестанут действовать Минские договоренности.

"Минские соглашения заканчиваются в конце года, а конфликт продолжается. По обе стороны гибнут люди, в том числе мирные", - отметил он.

По мнению президента, Европа должна задуматься над новыми мирными соглашениями.

"По моему мнению, Германия и Франция, а также другие государства, в том числе Польша должны действовать сообща в поисках эффективного решения", - сказал Дуда.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время своего визита в Германию хочет поднять вопрос о введении нового формата переговоров по урегулированию ситуации в Украине.