США разместили в Латвии два беспилотника

Об этом сообщает CNN.

Это решение является частью "Европейской инициативы успокоения" (European Reassurance Initiative), которую США реализуют для демонстрации восточноевропейским союзникам по НАТО приверженность к обеспечению их безопасности на фоне военной агрессии России в Украине.

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Отмечается, что в Латвию также прибыли 70 человек персонала, которые будут пребывать в стране до 15 сентября.

Ранее УНИАН сообщал, что в течение следующих четырех лет Пентагон планирует увеличить количество полетов беспилотных аппаратов над кризисными регионами мира. Такое решение было принято для того, чтобы улучшить сбор разведывательных данных и возможности нанесения ударов в зонах конфликта.