Меркель и Олланд проведут телефонные переговоры с Путиным

Как отмечает Вloomberg, это будет первая трехсторонняя беседа лидеров начиная с 22 июня и она должна стать сильным сигналом Владимиру Путину о том, что европейские лидеры увеличивают усилия в решении конфликта в Украине после кризиса в Греции, передает "ЕвроПравда".

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По словам представителя немецкого правительства, Владимир Путин показал, что может быть конструктивным в переговорах, которые привели к соглашению с Ираном и при этом не играл на финансовых проблемах Греции. В то же время конфликт в Украине остается далеким от решения.

"Мы имеем так много международных проблем, для решения которых желательно привлечение России. На примере Ирана мы увидели, что это возможно. Мы надеемся, что Россия играет важную роль и в отношении Сирии", - сказала накануне Ангела Меркель. По ее словам, сейчас пока слишком рано для Евросоюза отменять санкции против России, хоть и конструктивное сотрудничество была бы желанной.