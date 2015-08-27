Австрия усилит контроль над границей с Венгрией из-за мигрантов

Об этом заявила глава МВД Австрии Йоханна Микль-Лейтнер, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Wochenblatt. "Мы будем полностью контролировать международные поезда из Венгрии и усилим контроль в приграничных зонах", - сказала она.

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"Кроме того, должны быть обустроены пункты на внешних границах ЕС, где беженцы могли бы найти защиту", - отметила Йоханна Микль-Лейтнер.

При этом она отметила необходимость жесткой борьбы с лицами, которые способствуют нелегальному трафика мигрантов внутри Евросоюза.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о находке около полусотни тел мигрантов, которые задохнулись в кузове грузовика, выявленного на востоке страны. Позже появились сообщения, что грузовик имел венгерские номера, хотя и обслуживал словацкую фирму.