Госдеп: США продолжат поддерживать Турцию в вопросах безопасности

Об этом в понедельник в ходе регулярного брифинга заявил руководитель пресс-службы госдепартамента Джон Кирби.

"Что касается нашей приверженности безопасности Турции, то здесь ничего не изменилось. Турция - союзник по НАТО и надежный партнер, в частности, в борьбе с ИГИЛ", - сказал Кирби.

Он также напомнил, что ранее Анкара позволила размещать на трех своих базах авиацию, участвующую в кампании против исламистов в Сирии.

Более того, представитель госдепа отметил, что в целом в регионе остаются "значительные силы противоракетной обороны", включая военные корабли на море.

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Ранее УНИАН сообщал, что Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил согласие Анкары на использование авиабазы "Инджирлик" США в операциях против радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ).