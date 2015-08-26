Убийца американских журналистов выложил видео расстрела в сеть

Об этом сообщает Новое время.

"На ролике видно, что преступник спокойно подошел к ведущей прямое включение группе. Ни журналист, ни оператор до последнего момента не замечали направленный на них пистолет", - говорится в сообщении.

Комментаторы на YouTube усомнились в подлинности видео: вопросы вызвал и ракурс фильма, и бегство журналистки после трех выстрелов, и беспечность журналистов.

В то же время американская полиция объявила в розыск Вестера Ли Флэнегена из-за убийства журналистов утром в среду в штате Вирджиния.

Флэнеген - бывший работник телеканала. В заявлении правоохранительных орган он не называется непосредственно убийцей, будучи указанным как "подозреваемый".

Раньше губернатор штата Вирджиния Терри МакОлифф заявил, что вероятнее всего застреливших журналистов в прямом эфире преступник был бывшим сотрудником телеканала.

В среду, 26 августа, двух тележурналистов застрелили в американском штате Вирджиния во время прямого включения. Инцидент произошел около 6:45 по местному времени (13:45 по Киеву) в округе Бэдфорд.

Мотивы преступника на данный момент точно не известны. Полиция на данный момент ведет активный поиск убийцы.