Убийца американских журналистов выложил видео расстрела в сеть
В соцсетях появилась видео расстрела двух журналистов в США, снятое от первого лица. Вероятнее всего его опубликовал сам убийца.
Об этом сообщает Новое время.
"На ролике видно, что преступник спокойно подошел к ведущей прямое включение группе. Ни журналист, ни оператор до последнего момента не замечали направленный на них пистолет", - говорится в сообщении.
Комментаторы на YouTube усомнились в подлинности видео: вопросы вызвал и ракурс фильма, и бегство журналистки после трех выстрелов, и беспечность журналистов.
В то же время американская полиция объявила в розыск Вестера Ли Флэнегена из-за убийства журналистов утром в среду в штате Вирджиния.
Флэнеген - бывший работник телеканала. В заявлении правоохранительных орган он не называется непосредственно убийцей, будучи указанным как "подозреваемый".
Раньше губернатор штата Вирджиния Терри МакОлифф заявил, что вероятнее всего застреливших журналистов в прямом эфире преступник был бывшим сотрудником телеканала.
В среду, 26 августа, двух тележурналистов застрелили в американском штате Вирджиния во время прямого включения. Инцидент произошел около 6:45 по местному времени (13:45 по Киеву) в округе Бэдфорд.
Мотивы преступника на данный момент точно не известны. Полиция на данный момент ведет активный поиск убийцы.