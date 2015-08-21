Основателя "Национального фронта" Ле Пена исключили из партии

Исключение из партии стало следствием многомесячного конфликта 87-летнего почетного председателя партии с его дочерью и нынешним лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Члены исполнительного комитета партии в течение трех часов заслушивали Жан-Мари Ле Пена относительно его антисемитских высказываний. В итоге исполком как высший орган партии "необходимым большинством" голосов принял решение об исключении политика. "Полное и обоснованное решение будет вскоре сообщено господину Ле Пену", - говорится в заявлении партии.

Жан-Мари Ле Пен возглавлял "Национальный фронт" в течение почти 40 лет.

После того как Марин Ле Пен взяла на себя руководство партией в 2011 году, она пыталась дистанцировать политическую силу от расизма и антисемитизма, с которыми "Национальный фронт" ассоциировали в прошлом. Однако известный своими острыми и противоречивыми заявлениями отец часто мешал этому процессу.