Пропутинские французские националисты продолжают ссориться из-за Холокоста

Как сообщает Радио Свобода, дисциплинарное заседание исполнительного комитета партии было собрано после того, как 86-летний Ле Пен повторил свое мнение относительно Холокоста. Его роль в качестве почетного президента партии теперь будет пересмотрена, отмечает Би-Би-Си.

Однако Ле Пен отказался предстать перед исполнительным советом, заявив журналистам, что это бы означало отречение от его политической семьи. До начала слушаний нынешний лидер партии Марин Ле Пен сказала, что ее отец «больше не сможет говорить от имени «Национального фронта».

Читайте также"Друзья Путина" во Франции разошлись во взглядах на газовые камерыОднако Ле Пен отказался уйти из политики. Оставляя в понедельник штаб-квартиру «Национального фронта» в пригороде Парижа Нантер, где проходило заседание политбюро партии, он сказал, что не пойдет на отдых. По словам Ле Пена, пока он остается почетным председателем партии и его назначил съезд, только новый съезд может отправить его на отдых.

Ле Пен основал «Национальный фронт» в 1972 году и возглавлял его до 2011 года. Его дочь Марин пытается дистанцировать партию от ее расистского и антисемитского прошлого. Аналитики связывают это с желанием принять участие в президентских выборах во Франции в 2017 году.

"Национальный фронт", как и большинство праворадикалов Европы, последовательно проводит пропутинскую политику. Советник Ле Пен был наблюдателем на псевдореферендуме в оккупированном Крыму.

По сообщениям СМИ, французские ультраправые получают финансирование из российских банков.