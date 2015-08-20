В Южной Корее приказали эвакуировать жителей приграничных районов после обстрелов с КНДР

Сеул утверждает, что северокорейские военные попытались уничтожить ракетой громкоговоритель, через который Южная Корея со своей территории транслирует соседям критические высказывания в адрес их режима, сообщает русская служба Би-Би-Си.

В ответ южнокорейские военные открыли в направлении КНДР огонь из 155-миллиметровых орудий.

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Решение установить на демаркационной линии громкоговорители было принято Сеулом после того, как двое южнокорейских военнослужащих подорвались на противопехотных минах, якобы заложенных в нейтральной зоне военными КНДР.

КНДР и Южная Корея формально до сих пор находятся в состоянии войны, так как после вооруженного конфликта в начале 1950-х годов между ними было подписано только перемирие, а не полноценный мирный договор. Стороны периодически обстреливают позиции друг друга рядом с демаркационной линией.