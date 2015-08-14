В КНДР солдаты стреляют по мишеням с портретом южнокорейского президента
12:57, 14 августа 2015Мир
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Северокорейское телевидение показало мишени, на которые наклеено изображение, напоминающее президента Южной Кореи Пак Кын Хе.
REUTERS
Об этом сообщает Lenta.ru по информации UPI.
Официальное северекорейское телевидение показало передачу, посвященную поездке солдат и офицеров Корейской народной армии в музей в городе Синчхон. В программу поездки входили также упражнения с макетами оружия — в частности, прицеливание.
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На кадрах можно рассмотреть, что на одной из мишеней наклеено изображение, напоминающее президента Республики Корея Пак Кын Хе, а на заднем плане выложен лозунг «Смерть американским империалистам».
Фотографии на остальных мишенях идентифицировать не удалось.
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