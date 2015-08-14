В КНДР солдаты стреляют по мишеням с портретом южнокорейского президента

Об этом сообщает Lenta.ru по информации UPI.

Официальное северекорейское телевидение показало передачу, посвященную поездке солдат и офицеров Корейской народной армии в музей в городе Синчхон. В программу поездки входили также упражнения с макетами оружия — в частности, прицеливание.

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На кадрах можно рассмотреть, что на одной из мишеней наклеено изображение, напоминающее президента Республики Корея Пак Кын Хе, а на заднем плане выложен лозунг «Смерть американским империалистам».

Фотографии на остальных мишенях идентифицировать не удалось.