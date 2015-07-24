Турция разрешила США использовать одну из авиабаз против боевиков ИГ

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил согласие Анкары на использование авиабазы "Инджирлик" США в операциях против радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ), передает РИА Новости.

"Инджирлик" будет использоваться (США — ред.) в определенных рамках", — сказал президент журналистам в пятницу.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу подтвердил в пятницу достижение соглашения с США по борьбе с ИГ, однако детали раскрывать не стал.

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Как ранее сообщали турецкие СМИ, после многомесячных переговоров США и Турции Вашингтон дал согласие на создание бесполетной и буферной зоны на севере Сирии вдоль 90-километрового участка турецко-сирийской границы глубиной 50 километров в обмен на согласие Анкары разрешить использование авиабазы "Инджирлик" американскими самолетами для воздушной операции против ИГ в Сирии.

ИГ является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности в Ливии.

По разным оценкам, контролируемая ИГ территория достигает до 90 тысяч квадратных километров — террористы объявили о создании так называемого "Халифата" с собственными законами и органами власти. Данные о численности экстремистской организации тоже варьируются — от 50 до 200 тысяч боевиков.