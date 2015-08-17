Британские военные хотят в 10 раз увеличить расходы на киберборьбу с Россией и Китаем

Рекомендации описаны в оказавшемся в распоряжении The Sunday Times обзоре стратегической обороны и безопасности, который будет опубликован ведомством в конце года, передает Lenta.ru.

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Если правительство примет эту инициативу как руководство к действию, то в течение следующих пяти лет на разработку программ для противостояния "угрозе со стороны России и Китая" будет направляться по 400 млн фунтов в год (около $625 млн), а за 5 лет бюджет программы составит 2 млрд фунтов стерлингов (около $3 млрд).

Планируется, что, если бюджет будет увеличен, оборонное ведомство наймет около 300 специалистов по кибербезопасности, которые займутся разработкой вредоносного ПО - вирусов, червей, троянов и программ-шпионов не только для отражения кибератак хакеров, но и для ведения собственной наступательной кибервойны.

Увеличение финансирования и штата позволит британским специалистам разрабатывать системы, способные выводить из строя связь противника или взламывать сети объектов инфраструктуры, получать доступ к закрытой информации, например электронной почте или данным телефонных переговоров.