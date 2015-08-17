Европейские страны решили более тесно взаимодействовать по решению кризиса в Украине

Об этом говорится в принятой министрами иностранных дел этих государств декларации по итогам встречи, состоявшейся в воскресенье в швейцарском городе Невшателе, передает ТАСС.

Как сообщает Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (ФДИД), глава швейцарской дипломатии Дидье Буркхальтер, а также его коллеги из Австрии - Себастьян Курц, Германии - Франк-Вальтер Штайнмайер и Лихтенштейна - Аурелия Фрик на своей ежегодной встрече в Невшателе "приняли министерскую декларацию", которая "предусматривает сотрудничество немецкоговорящих государств в рамках ОБСЕ".

Документ содержит четыре пункта. Первый из них гласит, что четыре страны будут "совместно работать в целях нахождения решения кризиса в Украине". Кроме того, они намерены укреплять "способность ОБСЕ действовать", развивать экономические связи на пространстве ОБСЕ и участвовать в дискуссии о будущем европейской безопасности. Министры "вновь заявили о политической поддержке работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

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Ранее УНИАН сообщал, что глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ситуацию в зоне проведения АТО "взрывоопасной" и призвал как можно скорее провести встречу между участниками конфликта.