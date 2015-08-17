В результате серии авиаударов неподалеку Дамаска погибли более 80 человек

Дума в настоящий момент находится под контролем борющихся с режимом Башара Асада бойцов, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По информации базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авиаударов пострадали свыше 200 человек, большинство из которых мирные жители.

В последние месяцы правительственная армия проводит авианалеты, а также сбрасывает на город так называемые бочковые бомбы с вертолетов. В результате этой тактики счет потерь среди мирных жителей идет на сотни.

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Ранее УНИАН сообщал, что согласно данным сирийской правозащитной организации, которая работает в Лондоне, по меньшей мере 58 человек погибли, 200 ранены в результате авиаударов по городу Дума, контролируемом повстанцами.