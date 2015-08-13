С основателя Wikileaks Ассанжа сняли часть обвинений

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Отмечается, что обвинения в сексуальных домогательствах сняты с истечением срока давности предполагаемых преступлений.

«Джулиан Ассанж избежал суда, попросив убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. Так как у некоторых преступлений истек срок давности, я вынуждена прекратить расследование этих преступлений. С сожалением сообщаю, что расследование этих дел не будет совершено, так как у нас не было возможности допросить подозреваемого», - говорится в заявлении прокурора Марианны Ню.

Однако до 2020 года Ассанж будет подозреваться по одному пункту, касающемуся изнасилования с менее отягчающими обстоятельствами.

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Напомним, в июне 2012 года Ассанж, которого разыскивают в США и Швеции, получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находится там.

25 июня 2015 года министр юстиции Франции Кристиан Тобира допустила, что Париж может предоставить убежище Джулиану Ассанжу и Эдварду Сноудену. "Если Франция решит предложить убежище Эдварду Сноудену и Джулиану Ассанжу, я бы не удивилась. Эта возможность существует", - сказала министр. При этом она подчеркнула, что в этом вопросе решение принимает не она, а премьер-министр и президент.

Это заявление прозвучало на фоне публикации документов Агентства национальной безопасности США о прослушивании французских госслужащих, среди которых последние три президенты Франции Жак Ширак (1995-2007), Никола Саркози (2007-2012), а также нынешний глава государства Франсуа Олланд, который занял пост в 2012 году.