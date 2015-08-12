Европейские аналитики: Россия и НАТО готовятся к возможному противостоянию

Об этом говорится в докладе аналитиков центра European Leadership Network (ELN), передает "ЕвроПравда". В документе отмечается, что в военных маневрах в марте Россия задействовала 80 тыс. солдат, 12 тыс. единиц тяжелого вооружения, 65 кораблей, 15 субмарин и 220 боевых самолетов. "Размах данных учений говорит о том, что это была отработка сценария войны исключительно с США и НАТО", - отмечают аналитики.

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В учениях НАТО "Союзнический щит", которые прошли в июне на восточных границах Альянса, были задействованы 15 тыс. военнослужащих из 19 стран-членов НАТО и трех стран-партнеров. "Характер этих маневров, в котором отражались как действия, похожие на те, что происходили на ранних стадиях захвата Крыма, так и прямая угроза нападения на границы НАТО, определяет Россию как единственного возможного противника", - заявляют в ELN.

Аналитики подчеркивают, что данные факты не означают, что руководство обеих сторон приняло решение начать войну, или, что военный конфликт между ними неизбежен, но изменение характера учений - это факт, который меняет климат напряженности в Европе.

"Несмотря на то, что спикеры утверждали, что эти учения направлены против гипотетических противников, характер и их масштабы указывают на другое: Россия готовится к конфликту с НАТО, а НАТО готовится к возможной конфронтации с Россией", - говорится в докладе.

Кроме этого, как заявила представитель Альянса Кармен Ромеро, Россия на этот год запланировала в 10 раз больше учений, чем НАТО. "Власти в Москве запланировали более 4000 учений в этом году, что в 10 раз больше планов НАТО. В российских учениях также принимают участие силы с ядерным вооружением. Масштабы учений России выходят далеко за пределы того, что делает Альянс, и они увеличивают напряженность в регионе", - сказала Кармен Ромеро.

Она также прокомментировала доклад аналитиков ELN, отметив, что эксперты "ошибочно ставят учения НАТО и России на один уровень".