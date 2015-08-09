В Москве на Крымском мосту вывесили украинский флаг (фото)
15:26, 09 августа 2015Мир
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Флаг Украины появился на Крымском мосту в центре Москвы.
Флаг Украины в Москве / Дождь
Впервые флаг был замечен на одной из опор моста накануне. Когда его повесили, неизвестно, передает Дождь.
Еще в субботу флаг развевался, но после его забило ветром в щель, отметили журналисты.
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Издание напоминает, что за последний год в Москве произошло несколько инцидентов, связанных с флагом Украины. Например, 24 августа 2014 года полиция задержала пятерых человек, которые пытались вывесить флаг на Большом Каменном мосту.
Ранее украинский руфер Григорий Mustang Wanted взял на себя ответственность за частичную покраску шпиля высотки на Котельнической набережной в синий цвет и водружение украинского флага.
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