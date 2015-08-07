Олланд убежден, что найдутся покупатели на изготовленные для России "Мистрали"
Для Франции несложно найти новых покупателей для двух кораблей "Мистраль", которые были изготовлены для России.
Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на AFP.
"Не будет сложно в поиске покупателей", - сказал Олланд в Египте, где он принял участие в церемонии открытия второй нитки Суэцкого канала.
"Я несколько раз говорил с президентом Путиным, и была достигнута хорошая договоренность. Москве будут возмещены менее 1,2 млрд евро", - добавил Олланд.
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По его словам, россиянам будет возвращена сумма, которая была уплачена, и расходы.
Олланд отметил, что парламент должен ратифицировать отмену договора и что "точные цифры будут в парламентском документе".
Он также сказал, что Франции не грозят никакие штрафные санкции, связанные с нарушением условий договора.
Ранее УНИАН сообщал, что "Мистрали", которые не достались России, хотят купить Канада, Сингапур или Египет.