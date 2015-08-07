Олланд убежден, что найдутся покупатели на изготовленные для России "Мистрали"

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на AFP.

"Не будет сложно в поиске покупателей", - сказал Олланд в Египте, где он принял участие в церемонии открытия второй нитки Суэцкого канала.

"Я несколько раз говорил с президентом Путиным, и была достигнута хорошая договоренность. Москве будут возмещены менее 1,2 млрд евро", - добавил Олланд.

Читайте такжеОлланд: достигнутое с Россией соглашение по "Мистралях" не предусматривает штраф за срыв контракта

По его словам, россиянам будет возвращена сумма, которая была уплачена, и расходы.

Олланд отметил, что парламент должен ратифицировать отмену договора и что "точные цифры будут в парламентском документе".

Он также сказал, что Франции не грозят никакие штрафные санкции, связанные с нарушением условий договора.

Ранее УНИАН сообщал, что "Мистрали", которые не достались России, хотят купить Канада, Сингапур или Египет.