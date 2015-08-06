Недоставшиеся России "Мистрали" хотят купить Канада, Сингапур или Египет

Об этом заявил в интервью RTL глава военного ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает RFI. Он пока отказался назвать эти страны.

Решение отказаться от поставки "Мистралей" в Россию министр объяснил тем, что военная агрессия в отношении Украины продолжается, а Франция не хочет "добавлять новые риски к существующей угрозе".

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В то же время Regnum со ссылкой на Reuters сообщает, что Ле Дриан все же раскрыл потенциальных покупателей. В их числе министр назвал Канаду, Сингапур и Египет. По словам главы Минобороны, покупателей много, "ведь речь идет о хороших военных судах, которые могут выполнять самые разные задачи".

Как сообщал УНИАН, Россия и Франция договорились относительно разрыва контракта на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль".