Недоставшиеся России "Мистрали" хотят купить Канада, Сингапур или Египет
Десантные корабли, построенные для российского Минобороны, готовы купить сразу несколько стран.
Об этом заявил в интервью RTL глава военного ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает RFI. Он пока отказался назвать эти страны.
Решение отказаться от поставки "Мистралей" в Россию министр объяснил тем, что военная агрессия в отношении Украины продолжается, а Франция не хочет "добавлять новые риски к существующей угрозе".
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В то же время Regnum со ссылкой на Reuters сообщает, что Ле Дриан все же раскрыл потенциальных покупателей. В их числе министр назвал Канаду, Сингапур и Египет. По словам главы Минобороны, покупателей много, "ведь речь идет о хороших военных судах, которые могут выполнять самые разные задачи".
Как сообщал УНИАН, Россия и Франция договорились относительно разрыва контракта на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль".