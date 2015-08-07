В результате терракта в Кабуле погибли не менее 8 человек, более 100 получили ранения
В столице Афганистана Кабуле 7 августа взорвалось мощное взрывное устройство, заложенное в автомобиль, в результате чего не менее 8 человек погибли, более 100 получили ранения.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местной полиции и минздрава.
"Взрыв произошел возле армейской части", - отметил начальник полиции Кабула Абдул Рахман Рахими. Он добавил, что в результате терракта найдено 8 тел погибших, также около 128 человек были ранены.
Повреждения от взрыва получили близлежащие здания и припаркованные автомобили.
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При этом, по данным западных источников безопасности, в результате взрыва погибли 15 человек. Целью террористов была база афганской разведки, расположенная рядом.
Ответственность за терракт на себя пока никто не брал.
Ранее УНИАН сообщал, что рядом с посольством Великобритании в столице Афганистана террорист-смертник взорвал начиненное взрывчаткой транспортное средство.