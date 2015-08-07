Пентагон: российские хакеры совершили кибератаку на электронную почту генштаба
Представители Пентагона заявили, что 25 июля текущего года российские хакеры совершили "сложную кибератаку" на электронную почту генштаба.
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на NBC.
В оборонном ведомстве США сообщили, что в данная кибератака затронула около 4 000 сотрудников генштаба, .
На данный момент еще не ясно, действовали хакеры самостоятельно или по приказу правительства РФ. Подчеркивается, что киберпреступникам не удалось завладеть какой-либо секретной информацией.
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Ранее УНИАН сообщал, что американский телеканал показал карту, составленную спецслужбами, которая демонстрирует масштаб хакерских атак на объекты в США.
Как сообщалось, в конце июля минобороны Соединенных Штатов отключало серверы электронной почты Комитета начальников штабов армии США из-за "подозрительной активности".