Пентагон: российские хакеры совершили кибератаку на электронную почту генштаба

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на NBC.

В оборонном ведомстве США сообщили, что в данная кибератака затронула около 4 000 сотрудников генштаба, .

На данный момент еще не ясно, действовали хакеры самостоятельно или по приказу правительства РФ. Подчеркивается, что киберпреступникам не удалось завладеть какой-либо секретной информацией.

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Ранее УНИАН сообщал, что американский телеканал показал карту, составленную спецслужбами, которая демонстрирует масштаб хакерских атак на объекты в США.

Как сообщалось, в конце июля минобороны Соединенных Штатов отключало серверы электронной почты Комитета начальников штабов армии США из-за "подозрительной активности".