Пентагон отключил внутреннюю почту из-за "подозрительной активности" - ВВС

Как сообщает ВВС Украина, из-за этого без рабочей почты остались председатель Объединенного комитета начальников штабов Мартин Депмси и сотни военнослужащих и гражданских сотрудников ведомства. Сейчас им предоставили временный доступ к переписке.

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По словам представителя Пентагона Валерии Хендерсон, речь идет не о тех серверах, на которых хранится тайная переписка. В то же время каково происхождение этой "подозрительной активности", госпожа Хендерсон не отметила.

Над проблемой работает военный штаб интернет-операций. Информации о вероятных источниках атаки пока нет.

Как отмечается, это уже не первое сообщении за последнее время о компьютерных атаках на американские военные и гражданские ведомства.