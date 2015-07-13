Боевики продолжают стрелять из артиллерии по жилым кварталам и позициям сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

«В 11.25 боевики начали обстрел из РСЗО БМ-21 “Град” по позициям сил АТО в районе поселка Невельское Ясиноватского района Донецкой области», - говорится в сообщении.

При этом пресс-центр констатирует стабильно напряженную ситуацию на Донецком и Луганском направлениях: «По состоянию на 18 час, сегодня, 13 июля, боевики совершили более 40 обстрелов позиций сил АТО. 16 из них – в нарушение Минских договоренностей».

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«Пророссийские бандформирования продолжают лупить из артиллерии по жилым кварталам городов. Обстрелы мирного населения со стороны бандформирований свидетельствуют, что члены этих организаций являются обычными убийцами и мародерами. Так, вчера, 12 июля, с 22.55 террористы полчаса обстреливали со 122-мм гаубиц жилые кварталы Авдеевки. А сегодня, 13 июля, в 05.17, ударили по этому городу со 120-мм минометов», - отмечается в сообщении.

В течение дня зафиксировали 5 пролетов вражеских беспилотников в небе над Луганщиной.

«Несмотря на активизацию пророссийских бандформирований, ситуация в зоне АТО вполне контролируется украинскими военными. Украинские воины надежно удерживают оборонительные рубежи», - подчеркивает пресс-центр.