Россия вновь просит ООН отдать ей спорную территорию Арктики

В заявке России говорится, что эти участки дна являются естественными компонентами материковой окраины - именно на этом основании Конвенция по морскому праву позволяет расширять экономическую зону государств, сообщает Русская служба Би-би-си.

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской осенью прошлого года заявлял, что в заявке идет речь о приращении исключительной экономической зоны на 1,2 млн квадратных километров в Северном Ледовитом океане, что позволит увеличить доступные России запасы углеводородных ресурсов более чем на 5 млрд тонн условного топлива.

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Россия уже подавала аналогичную заявку в 2001 году, однако комиссия ООН отклонила ее, заявив о недостаточности доказательств. На подводный хребет Ломоносова также претендует Канада.

Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране, но Канада, Дания, Норвегия, Россия и США обладают правами на 370-километровую исключительную экономическую зону у своих берегов. По оценкам геологов, на этой территории может находиться около 30% неразведанных запасов природного газа и 15% нефти.

Как стало известно осенью прошлого года, в России до 2017 года будет сформировано новое арктическое командование "Север" "для защиты национальных интересов в Арктике".