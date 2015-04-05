Россия планирует разместить на аэродромах Арктики истребители МиГ-31

Об этом заявил заместитель командующего войсками воздушно-космической обороны по противовоздушной обороне генерал-майор Кирилл Макаров, передает Русская служба Би-би-си.

"В Арктике мы размещаем как средства разведки для обнаружения летательных аппаратов противника, так и истребительной авиации, в частности, МиГ-31, которые мы планируем разместить на арктических аэродромах", - сказал Макаров в эфире "Русской службы новостей".

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По словам Макарова, самолеты МиГ-31 в случае военного конфликта будут прикрывать российские суда, которые будут ходить по Северному морскому пути.

Генерал также сказал, что в ближайшее время планируется развернуть в Арктике сеть радиолокационных станций, которые могут работать практически без персонала.