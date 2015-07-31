Украина и Нидерланды разработают альтернативу международному трибуналу по МН17

Об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко с Рютте, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Порошенко отметил, что Россия может заблокировать принятие резолюции Совета безопасности ООН, однако не в состоянии остановить нас на пути к справедливому суду.

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«В этой связи Петр Порошенко и Марк Рютте договорились поручить главам внешнеполитических ведомств безотлагательно согласовать альтернативные предложения и выработать совместный план действий с целью образования соответствующего международного судебного института», - говорится в сообщении.

Вчера УНИАН сообщал, что Малайзия, Нидерланды, Австралия, Бельгия и Украина, которые расследуют катастрофу малазийского самолета, произошедшую год назад над Украиной, рассматривают возможность создания независимого международного трибунала.