Истребители НАТО перехватили над Балтикой сразу 12 российских военных самолетов
Истребители воздушной полиции НАТО перехватили возле Латвии сразу 12 военных самолетов России.
Об этом сообщает The Insider.ua со ссылкой на Twitter Вооруженных сил Латвии.
"Истребители воздушной полиции 29 июля перехватили над Балтийским морем возле границ Латвии три самолета вооруженных сил РФ Ан-26, один Ил-76, четыре МиГ-31, четыре Су-24", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 14 апреля британские истребители-перехватчики "Тайфун" были подняты в воздух, после того как вблизи британского воздушного пространства были замечены два российских стратегических бомбардировщика Ту-95.
Air Policing jets on 29 JUL in international airspace above the Baltic Sea near LV border identified RU AF 3xAn-26, Il-76, 4xMiG-31, 4xSu-24
— NBS (@Latvijas_armija) 29 июля 2015