Истребители НАТО перехватили над Балтикой сразу 12 российских военных самолетов

Об этом сообщает The Insider.ua со ссылкой на Twitter Вооруженных сил Латвии.

"Истребители воздушной полиции 29 июля перехватили над Балтийским морем возле границ Латвии три самолета вооруженных сил РФ Ан-26, один Ил-76, четыре МиГ-31, четыре Су-24", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля британские истребители-перехватчики "Тайфун" были подняты в воздух, после того как вблизи британского воздушного пространства были замечены два российских стратегических бомбардировщика Ту-95.