Пропаганда Дмитрия Киселева будет выходить на 45 языках мира

О запуске еще одного «государственного информационного СМИ» РБК рассказали три источника, близкие к МИА. Пресс-служба России сегодня подтвердила создание нового продукта, но подробности не раскрыла.

Презентация для официальных лиц, руководителей российских и зарубежных компаний, посвященная этому продукту, под названием «Открытие новой эры иновещания» назначена на 10 ноября. Ее проведут гендиректор МИА Дмитрий Киселев и главный редактор России сегодня и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Пресс-конференцию для журналистов МИА обещает собрать позже.

Один из собеседников РБК утверждает, что, по сути, будет создано «новое информагентство»: оно объединит несколько десятков иноязычных сайтов в разных территориально-языковых доменных зонах и станет работать на заграничную аудиторию.

Два других источника рассказали, что рабочая версия названия проекта – «Спутник». По одной из версий, «Спутник» будет также использовать мощности радиокомпании «Голос России», которая входит в состав МИА «Россия сегодня», по другой – будут задействованы ресурсы телеканала Russia Today.

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В реестре лицензированных СМИ, который ведет Роскомнадзор, 29 мая 2014 года были зарегистрированы два медиа под названием Sputnik: радиоканал и информагентство. Учредителем обоих СМИ выступает МИА «Россия сегодня». Территория распространения обоих – Россия и зарубежные страны. Перечня стран не приводится, зато перечислены языки вещания. Их список повторяется в описании обеих организаций: всего 45 языков, в том числе стран Европы, Азии, СНГ, Северной и Южной Америки.

«Это просто еще один бренд, – рассказывает собеседник РБК. – К государственному поисковику «Спутник», который «Ростелеком» запустил в мае, отношения не имеет».

Речь может идти о порталах, похожих на «Украина.ру»: о запуске этого «информационно-аналитического» ресурса МИА объявило 14 мая, а 30 октября заработала его английская версия. «Украина.ру» собиралась знакомить с кремлевской точкой зрения о ситуации на Украине. По данным МИА на конец октября, этот ресурс имел «постоянную 40-тысячную русскоязычную аудиторию» и «более 24 тыс. подписчиков в соцсетях».

Сколько составят инвестиции в «Спутник», собеседники РБК сказать затруднились.