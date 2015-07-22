Стала известна личность исполнителя теракта в Турции

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Todays Zaman.

Террорист был идентифицирован как Шейх Абдуррахман Алагьоз - 20-летний студент, зарегистрированный как житель провинции Адыяман.

О его связях с террористическими организациями не сообщается.

Кроме того, в деле есть еще одна подозреваемая, личность которой сейчас устанавливает полиция.

Как сообщал УНИАН, в результате террористической атаки в городе Суруч провинции Шанлыурфа погибло 32 человека, около 100 получили ранения. Взрывное устройство было приведено в действие у входа в здание культурного центра Амара, в котором проживает около 300 человек, представителей Федерации молодежных сообществ социалистов. В связи с этим большая часть пострадавших и погибших - это члены Федерации.