Россия перебросит в Крым эскадрилью дальних бомбардировщиков Ту-22М3

Об этом сообщает Газета.ги со ссылкой на Минобороны страны.

Согласно сообщению, ударная авиационная группировка российских Военно-воздушных сил в аннексированном Крыму пополнит эскадрилья дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

По словам представителя военного ведомства, это, в частности, «одна из мер, предпринятых в ответ на размещение на территории Румынии базы американских противоракет».

«На данном этапе признано достаточным разместить на аэродроме в Крыму эскадрилью Ту-22М3. Ее боевые возможности позволят существенно усилить авиационное прикрытие в акватории Черного моря и Причерноморья. Не исключено, что в дальнейшем группировка Ту-22М3 в Крыму будет увеличена до полка», - сообщили в Минобороны.

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Отмечается, что «зона досягаемости Ту-22М3 и его ракет простирается далеко за пределы акватории Черного моря».

Ранее экс-глава штаба РВСН Виктор Есин заявил, что база ПРО США на запад от Бухареста является первоочередной целью российских военных в случае военного конфликта со странами НАТО. В свою очередь в НАТО уверяли, что база в Румынии не представляет угрозы для России.