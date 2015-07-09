Минобороны: НАТО продолжит усиливать безопасность в акватории Черного моря из-за агрессии РФ

Об этом сообщил заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов. Заместитель министра отметил, что первые решения НАТО в ответ на агрессию РФ были приняты на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, и воплощение в действие тех решений не было отложено на какой-то последующий период.

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"В частности, НАТО усиливает силы быстрого реагирования. Вместо 13 тысяч боеспособных сил это количество будет доведено до 40 тысяч. Во-вторых, НАТО приняло решение усилить свой восточный фланг, а также безопасность в акватории Черного моря, поскольку после оккупации Крыма способности стран НАТО и Украины были существенно подорваны в результате агрессии", - заявил Игорь Долгов.

Также замминистра обороны сообщил, что Альянс создал 6 многонациональных командований в странах Балтии, в Польше, Румынии и Болгарии. "И эти процессы будут продолжаться, а также на саммите НАТО в Варшаве, который состоится в следующем году, будут пересмотрены концептуальные документы НАТО относительно новой сложившейся ситуации с безопасностью", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Игорь Долгов подчеркнул, что использование трастового фонда НАТО в сфере коммуникации позволит возобновить воздушный контроль Украины над акваторией Черного моря, частично утраченный после оккупации Россией Крыма.